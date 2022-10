Stand: 17.10.2022 12:47 Uhr Offenbar Gewalttat: Schwer verletzter Mann in Celle

In der Nacht auf Sonnabend hat ein Spaziergänger einen verletzten Mann entdeckt, der vor einer Bäckerei in Celle auf dem Boden saß. Wie sich später im Krankenhaus herausstellte, handelte es sich um einen 42 Jahre alten Mann aus Hannover. Er war nicht nur stark alkoholisiert, sondern hatte auch eine schwere Kopfverletzung. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Opfer einer Gewalttat geworden ist. Verdächtige Personen, die als Täter infrage kämen, seien nicht festgestellt worden. Der Verletzte konnte sich nicht erinnern, wie er von Hannover nach Celle gekommen war. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die etwas gesehen haben und wissen, was dem Mann passiert ist.

