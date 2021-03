Österreichisches Gericht wirft Welfenprinz aus Wohnsitz Stand: 23.03.2021 17:03 Uhr Ernst August Prinz von Hannover ist am Landgericht Wels in Österreich zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Zu Prozessbeginn hatte er sich entschuldigt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Welfenprinz im Vollrausch unter anderem Polizisten attackiert und ein auf seinem Anwesen tätiges Verwalter-Ehepaar massiv bedroht hatte. Die Richterin verfügte zudem, dass der 67-Jährige in den kommenden drei Jahren nicht an seinem bisherigen Wohnsitz im oberösterreichischen Almtal leben darf. Dies solle dem Schutz der Verwalter-Familie dienen. Ernst August Senior zeigte sich empört - "unmöglich", "undenkbar", sagte er. Er lebe dort seit 50 Jahren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Bedauern am Morgen

Am Dienstagmorgen hatte der Welfenprinz erklärt, er übernehme die Verantwortung. Er bedauere das Geschehene außerordentlich und sei bereit, für die Schäden aufzukommen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Zugleich bekannte er sich nicht schuldig. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Welfenprinzen vorgeworfen, im Alkohol- und Medikamentenrausch mehrfach Polizeibeamte und andere Personen bedroht und teils angegriffen zu haben. Angeklagt war Ernst August Senior unter anderem wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung und Nötigung. Das Strafmaß hätte mit bis zu drei Jahren Haft deutlich höher ausfallen können.

Prinz in einer Ausnahmesituation?

Die Verteidiger des Prinzen argumentierten, Ernst August habe sich nach überstandener Krebsoperation und durch den Konflikt mit seinem Sohn in einer Ausnahmesituation befunden. Seine Anwaltskanzlei kritisierte gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA, dass ihr Mandant sich einer "massiven medialen Vorverurteilung ausgesetzt" sehe.

