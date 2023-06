Stand: 23.06.2023 20:57 Uhr Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Emilio K. aus Garbsen gesehen?

In Garbsen (Region Hannover) wird seit Mittwochabend der 17-jährige Emilio K. aus dem Stadtteil Horst vermisst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Der Gesuchte ist 1,95 Meter groß und von athletischer Statur. Er hat gelockte, weiß-grau gefärbte Haare. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Garbsen unter der Telefonnummer (05131) 70 14 515 in Verbindung zu setzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.06.2023 | 06:30 Uhr