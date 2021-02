Stand: 19.02.2021 19:22 Uhr Öffentlichkeitsfahndung: 11-jähriges Mädchen vermisst

Die Polizei Hannover sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Amelie P. aus Großburgwedel. Die 11-Jährige ist am Freitag von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden. Sie verließ demnach am Freitagmorgen gegen 8 Uhr das Haus in Großburgwedel, um ihren Vater in Wietze zu besuchen. Dort kam sie aber bislang nicht an. Amelie P. ist 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat dunkelbraunes schulterlanges Haar und führt ein Damenfahrrad und einen braunen Rucksack mit sich. Sie trägt eine graue Bommelmütze, eine schwarze Winterjacke mit Fellkapuze des Herstellers "superdry". Zeugen, die Hinweise über den Verbleib des Kindes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 991-115 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.02.2021 | 20:00 Uhr