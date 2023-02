Öffentlicher Dienst: Warnstreik in Niedersachsen geht weiter Stand: 27.02.2023 10:01 Uhr Gewerkschaften haben ab Dienstag in Niedersachsen weitere Warnstreiks geplant. Die zweite Gesprächsrunde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes war vergangene Woche erfolglos zu Ende gegangen.

Der Beamtenbund dbb hat die Beschäftigten von Bund und Kommunen dazu aufgerufen, am Dienstag ihre Arbeit niederzulegen. Vor dem Hauptbahnhof Hannover ist nach Angaben der Gewerkschaft ver.di eine große Protestaktion geplant. Die Gewerkschaft will heute zudem bekannt geben, wo in den kommenden Tagen Warnstreiks im öffentlichen Dienst geplant sind. Zurzeit werden die Flughäfen Düsseldorf und Köln bestreikt. Das hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr des Hamburger Flughafens.

VIDEO: Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Kundgebungen und Stillstand (21.02.2023) (2 Min)

Tarifstreit: Das fordern die Gewerkschaften

Am Donnerstag waren die Tarifparteien ohne Ergebnis auseinandergegangen. Zuvor hatten in Niedersachsen 14.000 Beschäftigte für mehr Lohn gestreikt. Die Gewerkschaften verlangen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die kommunalen Arbeitgeberverbände hatten eine Entgelterhöhung um fünf Prozent in zwei Schritten, Einmalzahlungen im Wert von insgesamt 2.500 Euro und ein verbessertes Weihnachtsgeld angeboten.

