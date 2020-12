Stand: 23.12.2020 10:35 Uhr Oberweser: Tausende Fische sind verschwunden

Tausende Fische - Döbel, Brassen, Barbenhaben - haben sich von der Oberweser in die Nebenflüsse zurückgezogen. Die Tiere seien offenbar vor Kormoranen geflohen, also Vögeln, die Fische jagen, heißt es vom Angelverein Hameln. Die geschützten Vögel hätten sich in den vergangenen Jahren stark vermehrt. Der Landkreis Hameln-Pyrmont hält aber auch andere Gründe für das Verhalten der Fische für möglich - etwa die geringen Wasserstände in der Weser. In den Nebenflüssen wiederum gehe es den Tieren im Winter auch nicht gut: Zu schnell fließen kleine Flüsse und Bäche, obwohl die Fische eigentlich Winterruhe halten müssten.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.12.2020 | 06:30 Uhr