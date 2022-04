Obernwöhren: Achtjährige jagt mit Polizei Raser am Bückeberg Stand: 05.04.2022 13:30 Uhr Die achtjährige Annik aus Obernwöhren bei Stadthagen ärgert sich seit einiger Zeit über die Raser vor der Haustür ihrer Familie. Jetzt hatte sie offenbar genug und schaltete die Polizei ein.

Kurzerhand schrieb die Grundschülerin einen Brief an das Polizeikommissariat Stadthagen, wie die "Schaumburger Nachrichten" (SN) berichten. Sie könne aus ihren Kinderzimmerfenster beobachten, wie die Autos sehr schnell an dem Haus vorbeifahren. "Ich lade euch herzlich ein, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt. Und euren Blitzer dürft ihr auch mitbringen", heißt es in dem Brief. Gesagt, getan: Die Ermittler rückten an und stellten ein Lasermessgerät an besagter Stelle auf. Mit Erfolg: Innerhalb von 45 Minuten gingen den Beamten fünf Verkehrssünder ins Netz.

Polizei: "Der Brief war eine tolle Idee"

Einige Tage später kamen die Beamten erneut zur Geschwindigkeitsmessung am Bückeberg. "Ein Grund für das zu schnelle Fahren kann die ländliche Bebauung an der Straße in Obernwöhren sein. Für die Anwohner - speziell die Kinder - stellt das Verhalten der Autofahrer jedoch eine große Gefahr dar", sagte Oberkommissar Max Brauner der "SN". "Der Brief war eine tolle Idee, um uns auf die Situation hier in Obernwöhren aufmerksam zu machen." Er hoffe, die Verkehrsteilnehmer durch die wiederholten Messungen zu sensibilisieren.

