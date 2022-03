Stand: 12.03.2022 11:35 Uhr Obernkirchen: Sieben Leichtverletzte nach Gas-Austritt

In Obernkirchen (Landkreis Schaumburg) sind in der Nacht zu Sonnabend sieben Menschen bei einem Gas-Austritt in einem Wohnhaus leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge klagten die Bewohner über Unwohlsein. Rettungskräfte brachten sie aus dem Haus in Sicherheit. Insgesamt waren rund 30 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Um welches Gas es sich handelte und woher es kam, sei bislang nicht klar, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend. Eine Möglichkeit wäre Kohlenmonoxid, das beim Verbrennen von Kohle oder Gas entsteht. Symptome für eine Vergiftung mit dem Gas sind etwa Schwindel, Kopfschmerzen und Bewusstlosigkeit.

