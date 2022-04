Stand: 14.04.2022 15:02 Uhr Obdachlosigkeit: Stadt Hannover will besser vorbeugen

In Hannover soll eine Fachstelle zur Prävention von Wohnungsverlust eingerichtet werden. Sie soll Menschen eine Anlaufstelle bieten, die von heute auf morgen von Wohnungslosigkeit bedroht sind - etwa wenn sie herausgeklagt oder gekündigt werden. Feste Ansprechpersonen sollen ihnen dann weiterhelfen und sie bei Bedarf an externe Fachstellen vermitteln. Außerdem plant die Stadt eine Informationskampagne für Menschen in besonderes schwierigen sozialen Situationen. Mit der Winternothilfe für Obdachlose in den vergangenen Monaten zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden. Anlaufstellen wie der Alte Flughafen, der auf tagsüber geöffnet hatte, und das Nachtcafé auf der Lister Meile seien gut angenommen worden, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.04.2022 | 15:00 Uhr