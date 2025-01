Obdachlosigkeit: Hannover will bis 2030 Wohnraum für jeden schaffen

Stand: 20.01.2025 20:37 Uhr

Die Stadt Hannover will Obdachlosigkeit nach eigenen Angaben bis 2030 "abschaffen". Am Montag wurde eine neue Unterkunft für Obdachlose mit 30 Zimmern in Betrieb genommen.