Obdachlose: Helfer rufen zu Trinkwasserspenden auf

Hilfsorganisationen warnen vor den Folgen der Hitze für Obdachlose und rufen deshalb zu Trinkwasser-Spenden auf. Die Hitze sei eine potentielle Lebensgefahr für Menschen ohne Wohnung, sagte Reinhold Fahlbusch vom hannoverschen Verein "Stimme der Ungehörten" gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Obdachlose würden nachts vor aufgeheizten Gebäuden wie in einem Glutofen liegen, so Fahlbusch. Dadurch würden sie viel Wasser verlieren und so stark dehydrieren, dass nicht selten der Kreislauf zusammenbreche. In Kombination mit harten Drogen oder Alkohol könnten Betroffene im schlimmsten Fall sterben.

Bitte um Trinkwasserspenden

Jeder Einzelne könne diesen Menschen helfen, indem er im Supermarkt ein paar Flaschen Wasser mehr einkauft und sie im Anschluss Obdachlosen anbietet, betonte Fahlbusch. Darum bittet auch das Straßenmagazin "Asphalt" aus Hannover. Die Zahl der öffentlichen Trinkwasserbrunnen sei viel zu gering, heißt es. Zwar könnten Wohnungslose Wasser kostenlos in Geschäften und Cafés abfüllen. Aus Angst abgewiesen zu werden, machten von dieser Hilfe aber nur wenige Betroffene Gebrauch.

