OVG bestätigt Rauswurf von Hauptkommissar aus Polizei Hannover

Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat den Rauswurf eines Kriminalhauptkommissar aus der Polizeidirektion Hannover endgültig bestätigt. Der 59-Jährige gilt als Anhänger der "Reichsbürger"-Ideologie. Er habe immer wieder die rechtliche Existenz der Bundesrepublik Deutschland geleugnet und gegen seine Verfassungstreuepflicht verstoßen, hieß es am Dienstag. Bereits im April 2022 hatte das Verwaltungsgericht Hannover entschieden, dass die Polizeidirektion den Mann aus Alfeld (Landkreis Hildesheim) aus dem Dienst entfernen darf. Der 59-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er soll gemeinsam mit anderen Personen aus der "Reichsbürger"-Szene einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben. "Reichsbürger" sind Menschen, die die Bundesrepublik Deutschland und ihre Rechtsordnung nicht anerkennen. Laut Verfassungsschützern steht die Ideologie der "Reichsbürger"-Bewegung dem Rechtsextremismus sehr nahe. Volksverhetzende Äußerungen und Holocaust-Leugnungen seien keine Seltenheit.

