Stand: 06.09.2019 13:49 Uhr

OB-Wahl in Hannover: Das sind die Kandidaten

Wer tritt die Nachfolge von Hannovers früherem Oberbürgermeister Stefan Schostok an? Der SPD-Politiker legte im Zuge der Rathausaffäre sein Amt nieder. Am 27. Oktober haben die Bürgerinnen und Bürger in Hannover nun die Wahl, den neuen Chef oder die neue Chefin der Verwaltung zu wählen. Bis zum 23. September dürfen sich noch Kandidaten aufstellen lassen, sie müssen vorher mindestens 320 Unterschriften von Unterstützern nachweisen können. Bekommt keiner der Kandidaten bei der Wahl eine absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen, dann geht es in die Stichwahl am 10. November.

