Stand: 27.10.2019 12:47 Uhr

OB-Wahl: Kopf-an-Kopf Rennen in Hannover erwartet

Eine Stadt, ein Amt - zehn Kandidaten: Heute wählt Hannover einen neuen Oberbürgermeister. Bis zum Mittag haben nach Angaben der Stadt ein knappes Viertel der Wahlberechtigten ihren Stimmzettel abgegeben - die Wahlbeteiligung in der Landeshauptstadt lag demnach um 12 Uhr bei 23,9 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Kommunalwahl 2016 waren es zum gleichen Zeitpunkt 25,6 Prozent. Um 11 Uhr hatten bereits der Spitzenkandidat der Grünen, Belit Onay, und SPD-Mann Marc Hansmann ihre Stimmen abgegeben. Der parteilose Kandidat Eckhard Scholz, der für die CDU antritt, ging gegen Mittag in sein Wahllokal.

Umfrage: Scholz knapp vor Onay und Hansmann

Es wird spannend: In einer Vorwahlumfrage der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) führt Scholz knapp vor Onay. Hansmann liegt demnach nur auf dem dritten Platz. Die wichtigsten Themen im Wahlkampf waren unter anderem bezahlbarer Wohnraum, Klimaschutz und Verkehrspolitik.

Stichwahl wahrscheinlich

Beobachter rechnen damit, dass keiner der Kandidaten heute die absolute Mehrheit auf sich vereint. In diesem Fall kommt es am 10. November zu einer Stichwahl. Sollte die SPD es nicht in die Stichwahl schaffen, würde die Landeshauptstadt erstmals seit 1946 nicht von den Sozialdemokraten regiert. Grund für die Neuwahlen war die Rathausaffäre um Ex-OB Stefan Schostok. Er hatte sein Amt im Mai niedergelegt, nachdem sich die Affäre um illegale Gehaltszulagen an hochrangige Beamte der Stadt zugespitzt hatte.

Auch 16- und 17-Jährige sind stimmberechtigt

Wahlberechtigt sind nach Angaben der Stadt Hannover etwa 406.000 Menschen, darunter 7.800 Erstwähler. Und: Im Gegensatz zu Bundestags- und den meisten Landtagswahlen können sich an der Wahl des neuen Stadtoberhaupts bereits 16- und 17-Jährige beteiligen. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Schostok wird bis 2026 die Verwaltung der Landeshauptstadt von Niedersachsen leiten.

