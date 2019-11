Stand: 04.11.2019 06:36 Uhr

OB-Stichwahl Hannover: Onay in Umfrage vor Scholz

Belit Onay oder Eckhard Scholz? Am 10. November fällt in einer Stichwahl die Entscheidung darüber, wer neuer Oberbürgermeister von Hannover wird. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) hat Onay die besseren Karten. Demnach würden sich aktuell 56 Prozent der Wähler für den Kandidaten der Grünen entscheiden. Sein parteiloser Konkurrent Scholz, der für die CDU antritt, bekäme laut der Umfrage nur 44 Prozent der Stimmen. Forsa gibt die Fehlerquote mit drei Prozentpunkten an. Berücksichtigt wurden lauz HAZ nur Aussagen von Befragten, die bereits eine Wahlentscheidung getroffen haben.

Forsa-Umfrage: Wen wollen Sie bei der Stichwahl in Hannover wählen? Kandidat Ergebnis in Prozent Belit Onay (Grüne) 56,0 Prozent Eckhard Scholz (parteilos) 44,0 Prozent

Videos 03:31 NDR//Aktuell Hannover: Stichwahl zwischen Onay und Scholz NDR//Aktuell Nach der Wahl um das Oberbürgermeisteramt muss die SPD eine herbe Niederlage einstecken. In einer Stichwahl treten nun der CDU-Kandidat Scholz und der Grüne Onay gegeneinander an. (28.10.2019) Video (03:31 min)

SPD-Wähler spielen entscheidende Rolle

Eine entscheidende Rolle bei der Stichwahl dürften die knapp 44.000 Wähler spielen, die im ersten Wahlgang für den SPD-Kandidaten Marc Hansmann gestimmt hatten. Laut der HAZ-Umfrage wollen 72 Prozent von ihnen in der Stichwahl für Onay votieren. Nur 28 Prozent dagegen tendieren dazu, Scholz zu wählen. Onay und Scholz wollen die Nachfolge von Stefan Schostok (SPD) antreten. Beide bekamen von den Wählern im ersten Wahlgang jeweils 32,2 Prozent der Stimmen. Unabhängig vom Ausgang der Stichwahl wird das Rathaus in Hannover dann erstmals nach 73 Jahren nicht von der SPD geführt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.11.2019 | 05:30 Uhr