Nordstemmen wählt neuen Bürgermeister

Am 13. September wählt die Gemeinde Nordstemmen im Landkreis Hildesheim mit ihren gut 12.000 Einwohnern einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Drei Kandidaten und eine Kandidatin stellen sich zur Wahl: Gerald Ludewig (SPD), Holger Schröter-Mallohn (Grüne), Nicole Dombrowski (parteilos) und Peter Ulf Geisler (parteilos).

Ludewig: Wohn-, Pflege- und Lebensqualität

Gerald Ludewig, Jahrgang 1968, tritt für die SPD an. Der Steuerfachmann ist nach eigenen Angaben seit 20 Jahren Ortsbürgermeister von Groß Escherde, seit 14 Jahren Mitglied im Gemeinderat und seit zwei Jahren Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion. Einer seiner Programmpunkte ist die Wohnqualität: Als Bürgermeister wolle er sich um bezahlbaren Wohnraum für alle Altersgruppen, generationsübergreifende Wohnformen sowie barrierefreies Wohnen kümmern. Die Pflegesituation nennt Ludewig als ein weiteres Anliegen: Gebraucht werde eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Pflegeplätzen, insbesondere in der Tages- und Kurzzeitpflege. Nordstemmen möchte er attraktiv gestalten, sowohl für die Freizeit als auch für Firmen: "Für jegliche Art von Dienstleistern - Handel, Handwerk und FreiberuflerInnen - ist die Gemeinde interessant zu halten." Ludewig möchte zudem unter anderem die Bürgerbeteiligung und das Ehrenamt stärken, den Hochwasserschutz sowie umwelt- und klimagerechtes Handeln sicherstellen - "und bei alledem die Finanzen im Blick behalten", so der Plan des SPD-Kandidaten.

Schröter-Mallohn: "Sozial und ökologisch"

Holger Schröter-Mallohn, Jahrgang 1955, ist der Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen. Der Lehrer hat ebenfalls viel Erfahrung in der Kommunalpolitik. Seit 30 Jahren ist er nach eigenen Angaben Mitglied des Kreistags Hildesheim, seit 20 Jahren sitzt er dort der Grünen-Fraktion vor. Das Motto seines Wahlprogramms: "Nordstemmen sozial und ökologisch gestalten". Schröter-Mallohn wünscht sich mehr digitale Angebote - eine Gemeinde-App, ein digitales Bürgerforum und die Möglichkeit, Anträge online zu übermitteln. Die Klimapolitik ist dem Grünen ein wichtiges Anliegen: Durch verschiedene Maßnahmen soll die Gemeinde bis 2030 eine ausgeglichene CO2-Bilanz aufweisen. Zudem müsse die Artenvielfalt sich deutlich erhöhen. Dafür will der Kandidat unter anderem "Anreize für die Landwirte und Grundstückseigentümer" schaffen. Bezahlbarer Wohnraum und Netzausbau sind einige seiner weiteren Ziele. Die Schulden müssten dabei im Blick behalten werden. Zum Streitthema Straßenausbaubeitrag (Strabs) sagt Schröter-Mallohn, der Beitrag sei "in Teilen ungerecht, kann aber nicht einfach ersatzlos gestrichen werden".

Dombrowski: Sinnvoll investieren, Bürger einbeziehen

Nicole Dombrowski, Jahrgang 1974 und parteilos, sieht das anders: Sie möchte die Straßenausbaubeiträge abschaffen. Durch den sinnvollen Einsatz von Einnahmen könnten hierfür Spielräume entstehen. Eine solide Finanzwirtschaft bedeute auch nicht, "wahllos den Rotstift anzusetzen", so die Verwaltungsfachwirtin, die in der Gemeinde als stellvertretende Fachbereichsleiterin

für Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales, Kitas und das Kinder- und Familien-Servicebüro zuständig ist. Sie wolle weiterhin investieren, auch in die Straßensanierung. Um den Standort Nordstemmen für Unternehmen attraktiver zu machen, plant Dombrowski einen runden Tisch mit Gewerbetreibenden. Als Bürgermeisterin möchte sie sich zudem für bezahlbaren, barrierefreien und selbstbestimmten Wohnraum einsetzen. Neben dem Neubezug alter Häuser seien auch Neubaugebiete denkbar. Zudem fordert Dombrowski ein "ganzheitliches Hochwasserschutzkonzept". Vor allem möchte sie nach eigenen Angaben die Wünsche und Ideen der Bürger einbeziehen und plant daher regelmäßige "Hör-zu-Touren" durch die Ortschaften.

Geisler: Anlieger sollen nicht für Straßenbau zahlen

Der parteilose Kandidat Peter Ulf Geisler, Jahrgang 1973, wendet sich ebenfalls gegen die Straßenausbaubeiträge für Hausbesitzer. Es sei "schlichtweg ungerecht, wenn man als Anlieger für die Sanierung einer Straße bezahlen soll, welche die Allgemeinheit nutzt", so der Manager. Die Unterhaltung von Straßen gehöre zur Daseinsvorsorge der Gemeinde. Des Weiteren will er als Bürgermeister Belastungen durch den Straßenverkehr mindern. Hier müsse schnell gehandelt werden, um dann langfristige Konzepte zu entwickeln. Geisler steht nach eigenen Angaben zu Umwelt- und Klimaschutz, die er in Nordstemmen auf "ein ganz neues Level" bringen will, jedoch nicht "gegen die Anwohner". Er lehnt daher einen geplanten Windpark zwischen Nordstemmen, Heyersum, Klein Escherde und Rössing ab - der Standort sei vollkommen ungeeignet. Als sehr wichtiges Ziel bezeichnet der Kandidat den langfristigen Abbau der Schulden von rund 30 Millionen Euro. Er nehme "lieber Geld für Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenfreundlichkeit in die Hand", als es für Zinsen und Tilgungsleistungen auszugeben.

