Stand: 16.07.2021 09:00 Uhr Nordstemmen: Umstrittener Pastor verlässt Gemeinde

Die evangelische Kirchengemeinde St. Johannis in Nordstemmen (Landkreis Hildesheim) muss sich einen neuen Pastor suchen. Der aktuelle war wegen eines provokativen Artikels im Gemeindebrief in die Kritik geraten, in dem er sich kritisch über Partnerschaftsmodelle jenseits der Ehe zwischen Mann und Frau geäußert und mit dem Zorn Gottes gedroht hatte. Der Kirchenvorstand hatte dem Pastor daraufhin einen Stellenwechsel nahegelegt. Bei einer Gemeindeversammlung am Donnerstagabend erklärte der Geistliche, er werde Nordstemmen verlassen. Dabei verteidigte er aber auch seine Position: Er stehe auf biblischem Fundament, sagte er.

