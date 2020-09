Stand: 13.09.2020 18:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Nordstemmen: Bürgermeisterwahl geht in Verlängerung

Eine Stichwahl entscheidet darüber, wer neuer Bürgermeister oder Bürgermeisterin der Gemeinde Nordstemmen (Landkreis Hildesheim) wird. Bei der Wahl am Sonntag kam laut vorläufigem Ergebnis keiner der vier Kandidaten auf eine absolute Mehrheit. Die Entscheidung, wer Nachfolger von Norbert Pallentin (SPD) wird, fällt nun in zwei Wochen (27. September) zwischen Gerald Ludewig (SPD) und Nicole Dombrowski (parteilos). Aus dem Rennen sind dagegen Holger Schröter-Mallohn (Grüne) und Peter Ulf Geisler (parteilos). Die Wahlbeteiligung lag bei 54,3 Prozent. Etwa 10.000 Menschen waren in Nordstemmen zur Wahl aufgerufen.

Ludewig: Wohn-, Pflege- und Lebensqualität

Gerald Ludewig, Jahrgang 1968, tritt für die SPD an. Der Steuerfachmann ist nach eigenen Angaben seit 20 Jahren Ortsbürgermeister von Groß Escherde, seit 14 Jahren Mitglied im Gemeinderat und seit zwei Jahren Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion. Einer seiner Programmpunkte ist die Wohnqualität: Als Bürgermeister wolle er sich um bezahlbaren Wohnraum für alle Altersgruppen, generationsübergreifende Wohnformen sowie barrierefreies Wohnen kümmern. Die Pflegesituation nennt Ludewig als ein weiteres Anliegen: Gebraucht werde eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Pflegeplätzen, insbesondere in der Tages- und Kurzzeitpflege. Nordstemmen möchte er attraktiv gestalten, sowohl für die Freizeit als auch für Firmen: "Für jegliche Art von Dienstleistern - Handel, Handwerk und FreiberuflerInnen - ist die Gemeinde interessant zu halten." Ludewig möchte zudem unter anderem die Bürgerbeteiligung und das Ehrenamt stärken, den Hochwasserschutz sowie umwelt- und klimagerechtes Handeln sicherstellen - "und bei alledem die Finanzen im Blick behalten", so der Plan des SPD-Kandidaten.

Dombrowski: Sinnvoll investieren

Nicole Dombrowski, Jahrgang 1974 und parteilos, möchte die Straßenausbaubeiträge abschaffen. Durch den sinnvollen Einsatz von Einnahmen könnten hierfür Spielräume entstehen. Eine solide Finanzwirtschaft bedeute auch nicht, "wahllos den Rotstift anzusetzen", so die Verwaltungsfachwirtin, die in der Gemeinde als stellvertretende Fachbereichsleiterin für Sicherheit, Einwohnerservice, Bildung und Soziales, Kitas und das Kinder- und Familien-Servicebüro zuständig ist. Sie wolle weiterhin investieren, auch in die Straßensanierung. Um den Standort Nordstemmen für Unternehmen attraktiver zu machen, plant Dombrowski einen runden Tisch mit Gewerbetreibenden. Als Bürgermeisterin möchte sie sich zudem für bezahlbaren, barrierefreien und selbstbestimmten Wohnraum einsetzen. Neben dem Neubezug alter Häuser seien auch Neubaugebiete denkbar. Zudem fordert Dombrowski ein "ganzheitliches Hochwasserschutzkonzept". Vor allem möchte sie nach eigenen Angaben die Wünsche und Ideen der Bürger einbeziehen und plant daher regelmäßige "Hör-zu-Touren" durch die Ortschaften.

