Stand: 05.02.2019 19:14 Uhr

Nord/LB: Sanierung zum Nulltarif?

Der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat am Dienstag auf einer Sondersitzung im Landtag in Hannover Pläne für eine Sanierung der angeschlagenen Nord/LB vorgestellt. Demnach will sich das Land Niedersachsen mit 2,5 Milliarden Euro an der Rettung beteiligen. 1,5 Milliarden Euro würden sofort fällig. Hilbers versprach eine Lösung, "die sich selbst rechnet" und bei der kein Steuergeld eingesetzt werde. Eine Sanierung zum Nulltarif. Die Opposition hält dieses Konzept für nicht tragbar. Die Nord/LB war durch faule Schiffskredite in Schieflage geraten und hatte Milliardenverluste geschrieben.

Land will Nord/LB mit 2,5 Milliarden stützen Hallo Niedersachsen - 05.02.2019 19:30 Uhr Das Land Niedersachsen will die angeschlagene Nord/LB mit 2,5 Milliarden Euro stützen - ohne dass der Steuerzahler dadurch belastet wird. Wie soll das gehen?







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Finanzminister Hilbers verspricht sich selbst finanzierendes Konzept

Für Niedersachsen sei eine gemeinsame Lösung mit dem Sparkassensektor, der 1,2 Milliarden Euro investieren will, das rentabelste Konzept, sagte Hilbers im Landtag. Nach den Plänen will das Land laut Hilbers zusätzlich zu dem Anteil von bis zu 1,5 Milliarden Euro weitere Abschirmungen in Höhe von etwa einer Milliarde Euro einsetzen. Der CDU-Politiker versprach: "Das wird kein Steuergeld sein." Die Finanzierung solle über eine Beteiligungsgesellschaft laufen. "Die Kosten werden aus den Dividenden gezahlt, die die neu aufgestellte Nord/LB ausschüttet." Die Lösung sieht zudem vor, die Nord/LB zu schrumpfen und regionaler auszurichten. Die Bank müsse dann mit weniger Personal zurechtkommen. Derzeit sind 5.650 Menschen dort beschäftigt.

Videos 01:03 Hallo Niedersachsen Nord/LB: Aufsichtsrat stimmt DSGV-Angebot zu Hallo Niedersachsen Das Land und die Deutschen Sparkassen sollen die Nord/LB mit Milliardenhilfen unterstützen. Am Sonnabend hat der Aufsichtsrat der Lösung zugestimmt und über das weitere Vorgehen beraten. Video (01:03 min)

"Illusion": Opposition glaubt nicht an Steuer-Versprechen

Die niedersächsischen Oppositionsparteien sehen das Versprechen des Finanzministers für nicht haltbar. Eine "Illusion", nannte Stefan Wenzel, Finanzexperte der Grünen, das Konzept der Großen Koalition, bei der Nord/LB-Sanierung ohne Steuergelder auszukommen. "Vom Bankbesitzer zum Bankrotteur ist es oftmals nur ein kleiner Schritt", so Wenzel. Eine Abwicklung durch die Bankenaufsicht sei die kostengünstigere Lösung. "Aber die alten Träger und insbesondere die Landesregierung scheuen die Symbolik." Stefan Birkner, Fraktionschef der niedersächsischen FDP, kritisiert eine langjährige Untätigkeit. Dass das Land keine Steuergelder zuschieße, sei irreführend. "Letztendlich haften selbstverständlich das Land und damit die Steuerzahler in Höhe von bis zu 2,5 Milliarden Euro", sagte Birkner.

Sparkassen-Chef kann sich "Super-Landesbank" vorstellen

Für die Sparkassen könnte die spezielle Situation in Hannover eine Neuaufstellung des Landesbankensektors in Deutschland zur Folge haben. Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis sagte: "Ich glaube, dass für die Sparkassen in Deutschland ein Zentralinstitut ausreichend wäre." Der Chef des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) könne sich eine Art "Super-Landesbank" vorstellen. Diese könne aus einem Zusammenschluss der Nord/LB, der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sowie der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) bestehen. Vorrangig sei allerdings die Rettung des Instituts in Hannover.

Angebot von US-Investmentfirmen zum Einstieg abgelehnt

Dem Einstieg finanzkräftiger Unternehmen aus den USA hat die Politik eine Absage erteilt. Die Investoren Cerberus und Centerbridge kommen als Miteigentümer des öffentlich-rechtlichen Instituts nicht in Frage. Allerdings verkauft die Nord/LB einen Teil ihrer Schiffskredite in Höhe von 2,7 Milliarden Euro an den Investmentfonds Cerberus, der bereits bei der HSH Nordbank eingestiegen ist. Bis zum Jahresende soll das Krisen behaftete Portfolio mit einem Volumen von 7,3 Milliarden Euro abgebaut sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.02.2019 | 16:00 Uhr