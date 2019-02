Stand: 20.02.2019 18:00 Uhr

Nord LB: Kündigungsschutz fällt weg von Jörg Ihßen und Josy Wübben

In der Belegschaft der Nord/LB wächst die Angst vor betriebsbedingten Kündigungen. Nach NDR Informationen gilt die Betriebsvereinbarung nicht mehr, die solche Kündigungen bis 2020 ausgeschlossen hatte. In einer internen Mitarbeiterinformation, die dem NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen vorliegt, argumentiert der Nord/LB-Vorstand mit der wirtschaftlichen Lage der Bank. Die Nord/LB hatte am 2. Februar die Finanzmärkte darüber informiert, dass die Eigenkapitalquote vorübergehend auf etwa 6,5 Prozent absinken werde. Damit gilt die Bank als Sanierungsfall.

Kein Kündigungschutz mehr bei der Nord LB







Bank will Kündigungen "möglichst vermeiden"

In der Mitarbeiterinformation heißt es, mit dem Eintritt in die Sanierungsphase komme es "zum automatischen Wegfall des Kündigungsschutzes". Auf NDR Anfrage betonte Sprecher Jan-Peter Hinrichs allerdings, dass die Bank auch in Zukunft auf Aufhebungsvereinbarungen und Vorruhestand setze. Auf diese Instrumente, "betriebsbedingte Kündigungen möglichst zu vermeiden, setzt die Bank beim aktuellen Stellenabbau auch weiterhin. Daran ändert der formale Wegfall des Kündigungsschutzes nichts", so Hinrichs.

Ver.di: "Das ist noch einmal ein Schlag obendrauf"

Jörg Reinbrecht, ver.di-Fachbereichsleiter Finanzdienstleistungen Niedersachsen-Bremen, ist besorgt, dass der Kündigungsschutz in der Nord/LB nicht länger gelten soll: "Die Beschäftigten sind sowie schon verunsichert mit dem, was in den letzten Monaten passiert ist. Das ist bedauerlicherweise noch einmal ein Schlag obendrauf." Der Vorstand müsse dringend gegensteuern. Zudem sei es notwendig, "dass wir uns darüber unterhalten, wie die Interessen der Beschäftigten zukünftig gewahrt bleiben".

Finanzministerium: Von Stellenabbau ist auszugehen

Im Finanzministerium will man den Wegfall des Kündigungsschutzes in der Nord/LB nicht kommentieren, wie Hallo Niedersachsen berichtet. Sprecherin Antje Tiede sagte: "Man kann davon ausgehen, dass Arbeitsplätze abgebaut werden, die Größenordnung genau beziffern kann man noch nicht. Das hängt auch vom Business-Plan ab, was wirklich ausgelagert wird." Der Business-Plan sei derzeit noch in Arbeit, solle aber "zeitnah, so schnell wie möglich" vorliegen, so die Sprecherin weiter.

Bei der Nord/LB arbeiten derzeit 5.650 Menschen, davon 4.600 in Niedersachsen. Die Bank hatte schon lange den Plan, 1.250 Stellen abzubauen. Aber jetzt werden wohl deutlich mehr Stellen wegfallen. Ob das tatsächlich ohne Kündigungen gelingt, ist nach der Mitarbeiterinformation fraglicher denn je.

