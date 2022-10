Noch keine klaren Erkenntnisse nach Vorfall in Synagoge Stand: 12.10.2022 15:35 Uhr Vor einer Woche ging eine Scheibe einer Synagoge in Hannover zu Bruch. Ein antisemitischer Angriff? Ein Vogelschlag? Die Polizei ermittelt "in alle Richtungen".

Als am vergangenen Mittwoch gegen 19 Uhr das Glas einer Scheibe des jüdischen Gotteshauses barst, war der Schrecken unter den Besuchern groß. Der Verdacht: Jemand hat einen Stein in die Scheibe geworfen - und das an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Und fast genau drei Jahre nach dem Terror von Halle. Doch nach einer Woche ist weiterhin unklar, was das Fenster zu Bruch gingen ließ.

VIDEO: Michael Fürst: "Eine höchst schockierende Angelegenheit" (06.10.2022) (1 Min)

Bislang kein Stein oder ähnliches gefunden

Die Polizei sagt, dass weiterhin in "alle Richtungen" ermittelt werde. Da ein antisemitischer Anschlag nicht ausgeschlossen werde, ist auch der Staatsschutz involviert. Ein Gegenstand, "der auf einen gezielten Wurf hindeutet", sei bislang nicht gefunden worden, sagte eine Sprecherin dem NDR Niedersachsen am Mitwoch. Auch, wann mit Ergebnissen zu rechnen sei, lässt sie offen.

Scheibe durch Vogelschlag zu Bruch gegangen?

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hingegen berichtete, dass es bei den Ermittelnden eine "vorsichtige Tendenz" gebe, die derzeit gegen einen Anschlag spreche. Unter dem beschädigten Fenster an der Außenseite des Gebäudes seien Federn gefunden worden, was auf einen Vogelschlag als Ursache deuten könnte. Doch auf diese Möglichkeit will sich die Sprecherin am Mittwoch nicht festlegen. Nur soviel: Wegen des großen öffentlichen Interesses würden die Behörden zu gegebener Zeit informieren.

