Nienhagen sagt Weihnachtsmarkt ab - wegen Corona Stand: 16.11.2021 14:50 Uhr Rasant steigende Corona-Infektionszahlen und Weihnachtsmarkt - das passt aus Sicht der Gemeinde Nienhagen (Landkreis Celle) nicht zusammen. Deshalb hat sie schweren Herzens den Weihnachtsmarkt abgesagt.

Die Entscheidung gab Bürgermeister Jörg Makel (SPD) am Dienstag bekannt, wie die "Cellesche Zeitung" berichtet. Laut einer Pressemitteilung, aus der die Zeitung zitiert, verweist Makel auf die jüngsten Infektionszahlen und auf die Appelle von Wissenschaftlern, nicht unbedingt notwendige Kontakte zu vermeiden und auf Veranstaltungen mit vielen Beteiligten zu verzichten. Am Ende habe man auch ein 2G-Plus-Modell verworfen, bei dem alle Besucherinnen und Besucher nicht nur geimpft oder genesen hätten sein müssen, sondern zusätzlich auch getestet. "Mit ganz großem Bedauern" werde der Weihnachtsmarkt nun abgesagt, so Makel.

"Wir als Gesellschaft hatten es in der Hand"

Der Bürgermeister machte dem Bericht zufolge auch darauf aufmerksam, dass die aktuelle Situation ganz anders hätte sein können, wenn sich mehr Erwachsene zu einer vollständigen Impfung entschlossen hätten. "Wir als Gesellschaft hatten es in der Hand, mit deutlich weniger Sorgen in diese Zeit zu gehen", so Makel.

Makel: Warten auf Langzeitstudien wird Leben kosten

Der Bürgermeister appellierte an die noch Ungeimpften, ihre Entscheidung bezüglich einer Corona-Impfung zu überdenken und nicht auf Langzeitstudien zu warten. "Denn dieses Warten wird dem einen oder anderen oder Ihnen selbst die Gesundheit oder gar das Leben kosten und genau dieses Warten wird zunehmend das gesellschaftliche Miteinander beeinträchtigen und uns die Freiheit nehmen, das Leben so zu genießen, wie wir es möchten", so Makel.

