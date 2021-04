Stand: 23.04.2021 16:20 Uhr Nienburger Mahnmal für NS-Opfer zerstört - Polizei ermittelt

Das Nienburger Mahnmal für die Opfer nationalsozialistischer Verbrechen ist bei einem Anschlag zerstört worden. Unbekannte haben die Panzerglasplatte des aus vier Stelen bestehenden Mahnmals zertrümmert, sagte ein Sprecher des Arbeitskreis Gedenken. Geschehen sei dies in der Nacht zu Montag. Schon öfter seien Neonazis und Rechtsextreme durch solche Taten aufgefallen, hieß es. Die Polizei ermittelt. Das Mahnmal am Weserwall in Nienburg war erst im November eingeweiht worden; viele Bürger, Firmen und Vereine hatten für die Errichtung gespendet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.04.2021 | 15:00 Uhr