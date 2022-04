Stand: 14.04.2022 10:34 Uhr Nienburg: Regionalzug trifft Lichterkette in Oberleitung

Eine Lichterkette in der Oberleitung der Bahn hat bei Nienburg in der Nacht zu Donnerstag für eine gefährliche Situation gesorgt. Nach Angaben der Bundespolizei kam es zu einem Kurzschluss, als ein Regionalzug die Lichterkette berührte. Die unbekannten Täter setzten bei der Aktion laut einem Sprecher ihr Leben aufs Spiel: Wäre die Lichterkette in Kontakt mit einem geerdeten Bauteil - etwa einem Mast oder einer Brücke - gekommen, hätte eine Spannung von bis zu 15.000 Volt in einem Lichtbogen auf Personen überspringen können. Dies sei im Regelfall tödlich. Im Bereich Nienburg hat es in letzter Zeit wiederholt Fälle von abgelegten Gegenständen im Gleisbett gegeben. Die Polizei warnte am Donnerstag erneut davor, sich den Oberleitungen zu nähern oder Gegenstände in deren Nähe fliegen zu lassen. Auch im Fall des Kontakts einer Person mit den Leitungen Ersthelfer auf keinen Fall einschreiten. Man könne nur einen Notruf absetzen.

