Niedersächsischer Weg: Politiker loben, Naturschützer mahnen

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, Landwirte dauerhaft für Beiträge zum Naturschutz zu bezahlen.

Ein Jahr nach der Einigung haben Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und der Umweltminister am Mittwoch eine erste Bilanz gezogen. "Es sollte auch Maßstab weiterer Politik sein, dass, wenn man Naturschutzleistungen von der Landwirtschaft möchte, diese dafür auch bezahlt wird", sagte Lies am Mittwoch in Hannover.

Lies sieht ersten Schritt zum Wandel

Der Niedersächsische Weg sieht für freiwillige Naturschutzmaßnahmen Ausgleichszahlungen des Landes vor. "Keine Koalition, wie immer sie aussieht, kann aufgeben, was hier vereinbart worden ist", sagte Lies. "Das ist der erste Schritt zur Wandlung unserer Gesellschaft und unserer landwirtschaftlichen Nutzung", sagte der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes (NABU), Holger Buschmann. In Zukunft würden weitere Gelder benötigt, nicht nur für den Arten-, sondern auch für den Klimaschutz.

Landwirtschaftskammer-Chef: "Viele Vorbehalte abgebaut"

Im Niedersächsischen Weg wurden unter anderem Regeln für die Uferbereiche von Gewässern auf den Weg gebracht. Dort dürfen kein Dünger und Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt werden. Außerdem sollen Naturschutzgebiete fachlich betreut werden, im Solling wurde zudem ein Wildnisgebiet eingerichtet. Der Vize-Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Niedersachsen, Axel Ebeler, mahnte, immer wieder zu prüfen, wie gut die Schritte wirken. Das sei nach einem Jahr noch nicht möglich. Viele Landwirte hätten zu Beginn Vorbehalte gehabt, sagte der Präsident der niedersächsischen Landwirtschaftskammer, Gerhard Schwetje. Für sie sei es schwierig gewesen, sich auf die Gespräche mit den Umweltschützern einzulassen. Inzwischen seien aber viele Vorbehalte abgebaut.

Land stellt pro Jahr rund 100 Millionen Euro bereit

Im Rahmen des "Niedersächsischen Weges" stellt das Land derzeit jährlich mehr als 100 Millionen Euro bereit. Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast rief Verantwortliche auch in den Kreistagen und Gemeinden auf, den mit dem "Niedersächsischen Weg" vereinbarten Ausgleich zwischen Landwirtschaft und Naturschutz zu unterstützen. Jeder, der in Niedersachsen Flächen besitze, könne sich an dem Schulterschluss für mehr Arten- und Naturschutz beteiligen, so die CDU-Politikerin.

