Stand: 24.08.2019 16:49 Uhr

Niedersachsens SPD stärkt Pistorius' Bewerbung

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) erhält breite Unterstützung für seine Kandidatur zum Parteivorsitz. Der SPD-Landesvorstand und alle vier Parteibezirke unterstützen die gemeinsame Bewerbung von Pistorius mit der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Sonnabend. Diese Einstimmigkeit "dürfte in der Bundes-SPD insgesamt als ein starkes Signal wahrgenommen werden". Pistorius und Köpping seien in ihrer jeweiligen Heimat stark verankert. "Das ist eine gute Mischung", sagte Weil. Am Freitagabend hatte sich auch Sachsens SPD-Landesvorstand für das Team ausgesprochen.

Videos 06:28 Hallo Niedersachsen Pistorius und Köpping wollen SPD-Vorsitz Hallo Niedersachsen Boris Pistorius hat sich gemeinsam mit der sächsischen Integrationsministerin Köpping als Doppelspitze um den SPD-Vorsitz beworben. Am Sonntag wollen sie ihre Kampagne starten. Video (06:28 min)

Entscheidung über Parteivorsitz im Dezember

Bei seiner Vorstellung im Bezirk Weser-Ems hatte Pistorius gesagt, die SPD müsse bei den Themen Klima, Arbeit und Rente vorankommen. "Jetzt sind die Weichen zu stellen für die kommenden Probleme." Der Vorsitzende des Bezirks Nord-Niedersachsen, Uwe Santjer, hob auf Facebook Pistorius' kommunalpolitische Erfahrung als Oberbürgermeister von Osnabrück hervor. Gleichzeitig betonte er, dass jedes SPD-Mitglied selbst mitentscheiden könne, wer an die Parteispitze soll. Der SPD-Vorsitz ist seit dem Rücktritt von Andrea Nahles im Juni vakant. Bewerbungen sind noch bis 1. September möglich, letztlich über die Personalie entscheiden soll dann ein Bundesparteitag im Dezember.

