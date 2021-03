Niedersachsens Gesundheitsministerin beantwortet Ihre Fragen Stand: 24.03.2021 11:35 Uhr Scharfe Corona-Maßnahmen, Ostern im engen Rahmen: Viele Niedersachsen kritisieren die Politik und den Zickzack durch die Pandemie. Sie fragen sich auch, wie einig die Landesregierung sich noch ist.

Welche Corona-Regeln gelten eigentlich gerade? Viele Menschen fühlen sich bei manchen konkreten Fragen zur Corona-Lage überfordert. Sie fragen sich aber auch ganz allgemein: Hat die Politik in Berlin und auch in Hannover die Lage noch im Griff? "Die Krise wird natürlich überstanden in der Koalition" - zumindest in diesem Punkt ist sich Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sicher. Aber wie geht es für die Menschen in Niedersachsen ganz konkret in der Corona-Pandemie weiter? Für Ihre Fragen zum Impfen, Testen und zur Perspektive im Land steht Ministerin Behrens am Freitag den Menschen in Niedersachsen live zur Verfügung: Ab 18 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen und dann im Anschluss ab 19.30 Uhr im NDR Fernsehmagazin "Hallo Niedersachsen".

Videos 1 Min Behrens: "Impfstoff-Mangel ist unser größtes Problem" Deutschland habe zu wenig Dosen bestellt. Die Gesundheitsministerin hat Verständnis für den Unmut vieler Niedersachsen. 1 Min

Behrens: Guter Streit ist etwas Reinigendes

Und wie funktioniert die Koalition in Hannover in der Krise? Die Frage stellte sich zuletzt des Öfteren. Zum Beispiel, als Wirtschaftsminister und Vize-Landeschef Bernd Althusmann (CDU) mehr Öffnung forderte, aber Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eher zurückhaltend war. Rot-Schwarz habe ein gutes Miteinander, sagt dazu die Ministerin. "Natürlich hat ein Wirtschaftsminister die Wirtschaftsunternehmen im Fokus", sagt Behrens. Sie - als Gesundheitsministerin - hätte eben ihren Fokus auf den Gesundheitsschutz. Es gehe darum, sich über Perspektiven zu unterhalten. Interessen müssten diskutiert und in Einklang gebracht werden. Ein guter Streit in einer Koalition sei auch etwas Reinigendes, so Behrens weiter.

"Wir waren nie der Quertreiber"

Mit Blick auf die Bund-Länder-Konferenzen und Niedersachsens Rolle darin stellt die SPD-Politikerin klar: "Wir waren nie der Quertreiber und haben uns immer daran gehalten, was wir besprochen haben." Dabei weist sie auf die Stärke der einzelnen Bundesländer und Kommunen hin - und darauf, dass eben vor Ort am besten entschieden werden könne.. Der Föderalismus, der in den Augen vieler Menschen mehr Unruhe als klare Linie in die Corona-Politik bringt, "ist nicht der Pandemietreiber", sagt Behrens. Das sei das Virus.

