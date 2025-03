Niedersachsenderby: Pastoren spielen Fußball in der Kirche Stand: 05.03.2025 13:17 Uhr Am 7. März treffen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig im Niedersachsenderby aufeinander - am Tag davor treten Geistliche beider Städte als Zeichen für Fairness und Respekt gegeneinander an. Gespielt wird in der Lutherkirche.

Während sich die Fans von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig auf das Zweitliga-Derby vorbereiten, wollen Geistliche beider Städte ein sichtbares und friedliches Zeichen setzen: Statt auf dem Rasen treten Pastoren und Diakone in der Lutherkirche in Hannover zu einem Fußballspiel an. Dafür wird in der Kirche ein Soccer-Court aufgebaut, in dem das Spiel ausgetragen wird. Derbys der beiden Fußballmannschaften verliefen in der Vergangenheit oft nicht reibungslos und mit gewaltsamen Ausschreitungen nach dem Spiel. Sportpastor Peti Schmidt betont: "Das Derby auf dem Platz ist für Fußballfans das Schönste - aber Ausschreitungen neben dem Platz gehören nicht dazu."

Pastoren für friedlichen Fußball

"Wir wollen zeigen, dass bei aller sportlichen Rivalität und großen Gegensätzen man immer mit Respekt und Anstand aufeinander zugehen sollte. Es muss immer positive Vorbilder geben", sagt Marcus Olm, Projektleiter Sport der Mertesacker-Stiftung, die das Spiel unterstützt. Auch die Profiabteilung von Hannover 96 beteiligt sich an der Aktion.

Veranstaltung vor dem Kirchentag 2025

Das Spiel steht auch im Zeichen des Evangelischen Kirchentags, der vom 30. April bis 4. Mai 2025 in Hannover stattfinden wird. Das Motto des Kirchentages: "Mutig-stark-beherzt". Stadtjugendpastor Alexander Schreeb sieht darin eine wichtige Botschaft: "Heutzutage wird es immer wichtiger, genau das zu sein. Wir freuen uns am Beispiel Fußball zu zeigen, dass es trotz aller Unterschiede auch ein gutes Miteinander geben kann".