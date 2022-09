Stand: 01.09.2022 19:41 Uhr Niedersachsen zahlt wieder Prämien für Weidekuhhaltung

Milchkuhhalter in Niedersachsen können ab dem kommende Jahr wieder Prämien für die Weidehaltung beantragen. Nach Angaben von Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) vom Donnerstag in Hannover hat das Land sich für die Maßnahme entsprechende EU-Mittel gesichert. Die Prämienhöhe betrage 75 Euro je Milchkuh in der konventionellen Landwirtschaft, Halter in der ökologischen Landwirtschaft bekommen dann 51 Euro je Mutterkuh. Möglich ist eine Förderung für Betriebe, die ihre Tiere vom 16. Mai bis zum 15. September für mindestens sechs Stunden pro Tag auf der Weide halten. Die Prämie soll die höheren Kosten der Viehhalter für die Weidehaltung ausgleichen. Die Weidehaltung von Kühen bedeutet Mehrarbeit, weil die Tiere auf die Weide getrieben werden müssen.

