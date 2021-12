Stand: 17.12.2021 10:02 Uhr Niedersachsen will Zentrum für Barrierefreiheit errichten

In Niedersachsen soll nach Angaben des Sozialministeriums ein Kompetenzzentrum für Barrierefreiheit entstehen. Behörden und die Wirtschaft sollen sich bei Fragen zu dem Thema an das Zentrum wenden und Unterstützung erhalten können. Wo es gebaut werden soll, ist noch nicht bekannt. Der Landtag hatte am Donnerstag eine Änderung des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes beschlossen. Damit sind öffentliche Stellen nach Angaben des Ministeriums verpflichtet, bei Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten, die mindestens zwei Millionen Euro kosten, barrierefrei zu bauen.

