Niedersachsen stoppt Wolfs-Abschuss in Region Hannover Stand: 03.04.2024 22:52 Uhr Die vom Land Niedersachsen erteilte Ausnahmegenehmigung zum Abschuss eines Wolfes in der Region Hannover wird aufgrund vorerst ausgesetzt. Das hat das Verwaltungsgericht Oldenburg zuvor angeraten.

von Sophie Mühlmann

Zwei weitere Eilanträge von Wolfsschützern seien bei dem Gericht eingegangen - damit gehe es um insgesamt drei Eilanträge. Die Ausnahmegenehmigung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zur Entnahme eines Wolfes war laut des Umweltministeriums sowohl vom Verwaltungsgericht Oldenburg als auch vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg Ende März vorläufig bestätigt worden.

Umweltminister Meyer: "Hohes Interesse an Klärung"

Der Vollzug der Ausnahmegenehmigung, die weiter in Kraft sei, wurde vom NLKWN ausgesetzt, bis über die Eilanträge wenigstens vorläufig entschieden wurde, heißt es in einer Mitteilung. "Da es das erste Mal in Deutschland ist, dass das von EU, Bund und Ländern geeinte Schnellabschussverfahren umgesetzt wird, haben wir zum Schutz aller Beteiligten hohes Interesse an einer grundlegenden Klärung", erklärte Umweltminister Christian Meyer (Grüne) am Mittwoch. Das Land Niedersachsen habe ein großes Interesse an einer gerichtlichen Grundsatzentscheidung in der Sache.

Videos 1 Min Erste Wolfsentnahme nach dem neuen Schnellabschussverfahren Der Wolf soll in der Region Hannover für fünf Risse verantwortlich sein. Die Jäger haben 21 Tage Zeit, ihn zu erschießen. (26.03.2024) 1 Min

Antragsteller: Bestand der Wölfe in der Region gefährdet

Die Antragsteller argumentieren, dass durch einen Abschuss der Bestand der Wölfe in der Region gefährdet sei. Das hatte das Verwaltungsgericht in Oldenburg allerdings entkräftet. Der Artenschutzverein "Gesellschaft zum Schutz der Wölfe" hatte beim Verwaltungsgericht Oldenburg als erstes einen Eilantrag auf Aussetzung der Ausnahmegenehmigung gestellt. Der "Freundeskreis freilebende Wölfe" aus Wolfsburg hatte ebenfalls rechtliche Schritte gegen die Abschussgenehmigung angekündigt.

Niedersachsen hatte als erstes Bundesland Genehmigung erteilt

Die im Rahmen eines Schnellabschussverfahrens erteilte Genehmigung gilt laut Umweltministerium maximal bis zum 12. April. Niedersachsen hatte Ende März als erstes Bundesland nach dem Riss mehrerer Rinder einen Wolf nach dem von der Umweltministerkonferenz beschlossenen Schnellverfahren zum Abschuss freigegeben. "Und sollte sich das neue Verfahren vom Gericht bestätigt werden, werden wir in Zukunft nicht zögern, zur Abwehr ernster landwirtschaftlicher Schäden die Abschüsse möglichst schon einen Tag nach der Feststellung des Risses in Kraft zu setzen", erklärte der Umweltminister weiter.

Studien: Wölfe kehren schnell an "Tatort" zurück

Nach einem Nutztierriss sollen Wölfe - Studien zufolge - sehr schnell an den Ort es Risses zurückkehren. Durch einen schnellen Abschuss eines Wolfes verändert ein Rudel demnach sein Verhalten. Dadurch sollen weitere Risse verhindert werden.

