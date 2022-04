Stand: 13.04.2022 11:48 Uhr Niedersachsen schließt Wirtschaftsvertretung in Russland

Das Land Niedersachsen hat mit sofortiger Wirkung sein Büro für Wirtschaftskontakte niedersächsischer Unternehmen in Moskau geschlossen. "Das Türschild ist abmontiert, der Betrieb ist eingestellt", sagte der Sprecher des Wirtschaftsministeriums, Eike Frenzel, am Mittwoch. Zwar gebe es noch einen bestehenden Vertrag. Dieser sei aber fristgerecht zum Jahresende gekündigt worden. Das Büro in Moskau bot seiner Webseite zufolge unter anderem Beratung für den Markteinstieg in Russland, die Vermittlung von Abnehmern und Kooperationspartnern sowie die Einbindung in außenwirtschaftliche Netzwerke in Russland und die Vermittlung von politischen Kontakten an. Seit Beginn des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine hatten schon andere Bundesländer ihre Wirtschaftsrepräsentanzen in Russland geschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.04.2022 | 12:00 Uhr