Niedersachsen richtet Förderatlas für Migration ein Stand: 12.04.2022 15:25 Uhr Niedersachsen hat eine Plattform über Migrationsprojekte freigeschaltet. Man wolle so Projekte für Menschen unterstützen, die neu in Deutschland angekommen sind, teilte Ministerpräsident Weil (SPD) mit.

Der digitale Förderatlas für Migration, Teilhabe und Zusammenhalt zeige ab sofort bundes- und landesweite Förderangebote, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Hannover mit. Über die Datenplattform können sich Menschen, die in der Migrationsarbeit tätig sind, einen Überblick über mögliche Fördermittel verschaffen, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Hannover mitteilte.

VIDEO: Ukraine-Geflüchtete: Bund zahlt zwei Milliarden Euro (1 Min)

Weil: Mittel sollen da ankommen, wo sie gebraucht werden

Die Plattform solle dabei helfen, "dass neue Integrationsprojekte entstehen und bereitgehaltene Mittel da ankommen, wo sie gebraucht werden", erklärte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). "Menschen, die aus ganz unterschiedlichsten Gründen zu uns kommen, werden dabei unterstützt, unsere Sprache zu erlernen, in Schule, Beruf und Gesellschaft Fuß zu fassen." Initiiert wurde die Plattform von der niedersächsischen Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, der niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung und dem Aktionsbündnis "Niedersachsen packt an".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.04.2022 | 15:00 Uhr