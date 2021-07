Stand: 30.07.2021 07:32 Uhr Niedersachsen prüft Rückgabe ungenutzter Corona-Impfstoffe

Was passiert mit ungenutztem Impfstoff? Niedersachsen prüfe derzeit, ob und wie viele Dosen zurückgegeben werden könnten, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Dass es sich dabei vor allem um AstraZeneca-Dosen handele, liege nahe, hieß es weiter. In einem der Deutschen Presseagentur vorliegenden Schreiben hat der Bund den Ländern die Möglichkeit eröffnet, "Impfstoffdosen, die in der nationalen Impfkampagne nicht mehr zum Einsatz kommen und deren Lagerhaltung eine Weitergabe an Drittstaaten im Rahmen von Spenden zulassen", an das zentrale Bundes-Lager zurückzugeben. Zunächst gelte die Möglichkeit für AstraZeneca und Johnson & Johnson, solange die Dosen die zentralen Lager der Länder nicht verlassen haben - also nicht etwa in Impfzentren oder Arztpraxen waren. Hamburg hat bereits angekündigt, 60.000 Impfdosen von AstraZeneca zurückzugeben.

