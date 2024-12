Stand: 25.12.2024 10:16 Uhr Niedersachsen legt 2024 bei Solarstrom deutlich zu

In Niedersachsen sind in diesem Jahr rund fünf Terrawattstunden Strom durch Solaranlagen erzeugt worden. Das geht aus einer vorläufigen Schätzung des niedersächsischen Umweltministeriums hervor. Damit geht das Ministerium von einem Anstieg von mehr als 15 Prozent im Vergleich zu 2023 aus. Strom aus Solarenergie könnte im kommenden Jahr zudem weiter zunehmen. So gelten ab Januar in Niedersachsen neue Solar-Regeln für Hauseigentümer. Gemäß der niedersächsischen Bauordnung müssen Dächer bei privaten Neubauten und grundlegenden Sanierungen zu 50 Prozent mit Solaranlagen ausgestattet werden, sobald die Dachfläche größer als 50 Quadratmeter ist. Dies gilt zusätzlich zu Regelungen für öffentliche und gewerbliche Gebäude, die 2023 und 2024 eingeführt wurden. 2023 hatte die rot-grüne Landesregierung angekündigt, mehr Flächen für Solarenergie nutzbar zu machen. Kritik an der Neuregelung kommt von der Landesvereinigung Bauwirtschaft Niedersachsen, die erhebliche Mehrkosten befürchtet. Es werde beobachtet, dass Bauherren aufgrund der Neuregelung teilweise Dachsanierungen verschieben, hieß es.

