Niedersachsen investiert 150 Millionen Euro in Krankenhäuser Stand: 15.06.2022 17:52 Uhr Niedersachsen stockt die Investitionen in seine Krankenhäuser in diesem Jahr auf. Statt wie bislang jährlich 120 Millionen beträgt das Volumen des Investitionsprogramms 2022 erstmalig 150 Millionen Euro.

Das teilte das Sozialministerium am Mittwoch in Hannover nach der ersten Sitzung des Krankenhaus-Planungsausschusses des Jahres mit. Das Programm 2022 umfasst insgesamt 29 Investitionsmaßnahmen, davon acht Erstförderungen. In 21 Fällen werden bereits laufende Maßnahmen weiterfinanziert.

VIDEO: Millionen-Investitionen in den Medizin-Standort Niedersachsen (22.04.2022) (2 Min)

Drei große Zentralkliniken geplant

Neben den Einzelmaßnahmen sollten große Strukturmaßnahmen wie die Zusammenlegung von Krankenhäusern und Neubauten aus Mitteln des Krankenhausstrukturfonds gefördert werden. In Niedersachsen befinden sich gegenwärtig drei große Vorhaben in der Planung: Die Zentralklinik Georgsheil im Landkreis Aurich, die Zentralklinik im Landkreis Diepholz und die Zentralklinik im Heidekreis. Diese werden aus Landes- und Bundesmitteln bezahlt.



