Stand: 08.12.2021 15:29 Uhr Niedersachsen fördert Kunstschaffende mit 1,2 Millionen Euro

Mit insgesamt 185 Arbeitsstipendien unterstützt das Land Niedersachsen soloselbstständige Künstlerinnen und Künstler, die im Laufe der Corona-Pandemie finanzielle Einbußen hatten und haben. Gefördert würden innovative künstlerische Projekte in den Sparten Bildende Kunst, Musik, Darstellende Künste und Literatur sowie auf die Zukunft gerichtete kreative Ideen, teilte das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur am Mittwoch mit. Bis zu 7.200 Euro stünden für einzelne künstlerische Vorhaben zur Verfügung. Insgesamt fließen mit den Stipendien aus dem Corona-Sonderprogramm "Niedersachsen dreht auf" mehr als 1,2 Millionen Euro in bereits begonnene sowie neue Projekte niedersächsischer Künstler.

