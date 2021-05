Stand: 20.05.2021 13:06 Uhr Niedersachsen fördert Anbau von Wildpflanzen auf Äckern

Das Land Niedersachsen will künftig den mehrjährigen Anbau von Wildpflanzen auf Ackerflächen fördern und damit Wildbienen besser schützen. Ein entsprechendes Programm bereiten das niedersächsische Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium derzeit gemeinsam vor. Die Richtlinie soll zum 1. Juli in Kraft treten, teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag in Hannover anlässlich des Weltbienentages mit. "Wer Wildpflanzen anbaut, schafft vielfältige Lebensräume für Insekten und Wildtiere", sagte Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Umweltminister Olaf Lies (SPD) erklärte: "Wir wollen mehr Lebensräume für Insekten in der Agrarlandschaft schaffen."

Weg von Monokultur, hin zu Vielfalt

Mit den Wildpflanzen komme die Landwirtschaft weg vom monokulturellen Maisanbau. Das bringe Abwechslung in die Landschaften und sei ein Gewinn für die Insektenvielfalt. Um eine Förderung zu erhalten, können Betriebe aus der Land- und Forstwirtschaft im Sommer 2021 oder 2022 Wildpflanzen-Mischungen auf Teilen ihrer Ackerflächen ausbringen. Als Saatgut-Mischung sei ein Mix möglich etwa aus Beifuß, Eibisch, Esparsette, Färberkamille, Fenchel, gelbem Steinklee, Königskerze und Luzerne, hieß es. Der Fördersatz beträgt 500 Euro pro Hektar.

