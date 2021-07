Niedersachsen bietet am Sonntag Impfaktion für Jugendliche Stand: 13.07.2021 14:10 Uhr Aktuell liegt die Impfquote bei Jugendlichen in Niedersachsen unter sechs Prozent bei Erst- und unter zwei Prozent bei Zweitimpfungen. Das Land plant deshalb eine Sonderaktion in den Impfzentren.

Am Sonntag können Eltern Kinder ab zwölf Jahren gegen Corona impfen lassen. "Alle Eltern können ab heute telefonisch über die Hotline einen Termin für Sonntag machen", sagte die stellvertretende Krisenstabsleiterin Claudia Schröder am Dienstag in der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz. Die Bindung an bestimmte Impfzentren werde in diesem Fall aufgehoben, da angesichts anderer Aktionen nur rund die Hälfte der Einrichtungen teilnehmen könne. Insgesamt stünden für die Aktion rund 27.000 Impfdosen zur Verfügung. Sollte die Nachfrage größer sein als das Angebot, werde das Land weitere Aktionen initiieren, wie Regierungssprecherin Anke Pörksen ergänzte.

Weitere Informationen Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung Wer? Wann? Wie? Wo? Womit? NDR.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Impfung gegen das Coronavirus. mehr

Krisenstabs-Vize: "Brauchen keine Impfpflicht"

Insgesamt sei die Impfbereitschaft in Niedersachsen weiterhin hoch. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie sie in Ländern wie Italien und Frankreich Thema ist, sei nicht geplant. "Wir brauchen so eine Impfpflicht nicht", sagte Schröder am Dienstag. Die Priorisierung bestimmter Berufsgruppen in Deutschland sei richtig und wichtig gewesen. Mittlerweile seien beispielsweise 90 Prozent der Lehrer in Niedersachsen einmal, 75 Prozent zweimal geimpft. In der Pflege sei die Bereitschaft zur Immunisierung auf 85 Prozent angestiegen. Im Krankenhausbereich, in dem das Interesse bereits früh groß gewesen sei, habe es ebenfalls weiter angezogen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.07.2021 | 14:00 Uhr