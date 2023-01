Stand: 25.01.2023 14:38 Uhr Niedersachsen: Weniger Wintervögel bei NABU-Aktion gezählt

In Niedersachsen sind bei der diesjährigen Vogelzählaktion "Stunde der Wintervögel" weniger Tiere als in den Vorjahren gezählt worden. Das hat der Naturschutzbund (NABU), der die Aktion initiiert, am Mittwoch mitgeteilt. Demnach haben viele typische Wintergäste aus Nord- und Osteuropa - wie etwa der Bergfink - vermutlich angesichts des milden Winters auf die Reise nach Deutschland verzichtet, erläuterte NABU-Sprecherin Gina Briehl. "Auch die Waldvogelarten wie Buchfink, Buntspecht und Kernbeißer wurden weniger häufig gezählt", sagte Briehl. Als möglichen Grund nannte sie das derzeitige sogenannte Mastjahr: In solchen Jahren produzieren einige Baumarten mehr Samen als sonst. "Durch die große Fülle an Baumfrüchten bleiben die Vögel eher im Wald und kommen seltener in die Siedlungen." An der Aktion Anfang Januar haben sich laut NABU etwa 9.600 Menschen in Niedersachsen beteiligt. Sie haben insgesamt 233.834 Vögel in 6.587 Gärten und Parks gemeldet. Am häufigsten wurde der Haussperling gesichtet, gefolgt von der Kohlmeise, der Blaumeise und der Amsel. Vom 12. bis 14. Mai findet mit der "Stunde der Gartenvögel" die nächste Zählaktion statt.

