Stand: 28.04.2022 12:03 Uhr Niedersachsen: Mehr Babys, weniger Eheschließungen

Die Zahl der Eheschließungen in Niedersachsen und Bremen geht zurück. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, haben nach vorläufigen Angaben Standesbeamte im vergangenen Jahr in Niedersachsen 36.649 (2020: 38.791) und in Bremen 2.439 Ehen (2020: 2.765) geschlossen. Bundesweit liegt die Zahl der Eheschließungen mit 357.800 (2020: 363.000) auf einen historischen Tiefstand. Die Zahl der Geburten steigt hingegen. In Niedersachsen kamen 2021 76.442 Kinder zur Welt (2020: 74.119). In Bremen waren es 6.970 - zwei Geburten mehr als 2020.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.04.2022 | 14:00 Uhr