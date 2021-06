Stand: 04.06.2021 12:31 Uhr Niedersachsen: Land schießt Kliniken 120 Millionen Euro zu

Die niedersächsischen Krankenhäuser erhalten einen Investitionszuschuss von 120 Millionen Euro. Damit werde die stationäre medizinische Versorgung in Niedersachsen maßgeblich verbessert, sagte Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitag in Hannover. Behrens ist zugleich Vorsitzende des Krankenhausplanungsausschusses des Landes. Mit dem Beschluss bringe das Gremium ein 18 Baumaßnahmen umfassendes Investitionsprogramm für 2021 auf dem Weg. Die Fördermittel gingen in die Weiterentwicklung der Krankenhauslandschaft in ganz Niedersachsen, sagte Behrens. Die Corona-Pandemie habe deutlich gemacht, was für ein hohes Gut eine flächendeckende und gut ausgestattete Krankenhauslandschaft sei.

