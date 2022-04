Stand: 28.04.2022 11:11 Uhr Niedersachsen: Jäger zählen 44 Wolfsterritorien im Land

Die Zahl der in Niedersachsen in freier Wildbahn lebenden Wölfe bleibt stabil. Wie die Landesjägerschaft am Donnerstag mitteilte, wurden im ersten Quartal des laufenden Jahres 44 Wolfsterritorien bestätigt. Dort leben 38 Wolfsrudel, zwei Wolfspaare und vier residente Einzelwölfe. Dies entspricht exakt den Zahlen aus dem vierten Quartal 2021. Die meisten Wölfe leben im waldreichen Osten, in der Mitte und im Westen Niedersachsens. Seit Ende 2021 streift erstmals ein Wolf auch durch den Harz. Zugleich wurden im ersten Quartal 2022 den Angaben zufolge in Niedersachsen 19 Wölfe tot aufgefunden. Die meisten von ihnen starben durch Verkehrsunfälle. Zwei Wölfe wurden mit Genehmigung des Umweltministeriums erschossen. Unter den deutschen Bundesländern gibt es nur in Brandenburg mehr Wölfe als in Niedersachsen. der Umgang mit Wölfen weiterhin für kontroverse Diskussionen. Während der Naturschutzbund (Nabu) am Sonnabend, dem "Tag des Wolfes" mit Aktionen für diese Tiere werben will, planen Weidetierhalter Proteste gegen die Ausbreitung der Wölfe. In Hannover und Uelzen wollen sie am Freitag mit Schafen, Ziegen und Pferden durch die Innenstädte ziehen.

VIDEO: Urteil zu Wolfsabschüssen: Land muss besser informieren (2 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.04.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere Wölfe