Stand: 30.01.2024 10:14 Uhr Niedersachsen: Insolvenzen bedrohen rund 14.000 Arbeitsplätze

Im vergangenen Jahr haben 1.366 Unternehmen bei Amtsgerichten in Niedersachsen einen Insolvenzantrag eingereicht. Nach Angaben des Landesamtes für Statistik sind das 202 Unternehmen mehr als 2022, was einem Plus von 17,4 Prozent entspricht. Wegen der Firmenpleiten seien rund 14.000 Arbeitsplätze bedroht, heißt es in der Mitteilung. Insbesondere größere Unternehmen seien im Jahr 2023 in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wie der Anstieg der betroffenen Beschäftigten zeige. Im Vergleich zum Vorjahr waren demnach fast doppelt so viele Arbeitsplätze (+93,7 Prozent) durch eine Insolvenz bedroht.

