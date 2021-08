Stand: 10.08.2021 08:45 Uhr Niedersachsen: Impfbereitschaft bei Geflüchteten niedrig

In den Erstaufnahmeeinrichtungen für geflüchtete Menschen in Niedersachsen lässt sich nach wie vor nur etwa jeder fünfte Bewohner gegen Corona impfen. Die Impfbereitschaft liege seit drei Monaten zumeist um die 20 Prozent oder sogar noch darunter, sagte die stellvertretende Sprecherin der Landesaufnahmebehörde, Andrea Beck, am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Lediglich am Standort Oldenburg werde fast durchgehend eine Quote von 40 Prozent erreicht. Derzeit leben an den sechs Standorten rund 1.800 Erwachsene. In Bremen hingegen stieg nach Angaben der Sozialbehörde die Impfquote in den Unterkünften für Flüchtlinge. In der Erstaufnahmeeinrichtung liegt sie bei 27, in den Übergangswohnheimen bei mehr als 50 Prozent. In beiden Bundesländern werden derzeit noch keine Minderjährigen geimpft.

