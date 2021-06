Niedersachsen-FDP: Dürr ist erster Mann für Bundestagswahl Stand: 05.06.2021 14:40 Uhr Die niedersächsische FDP hat Christian Dürr zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gekürt. Die Delegierten wählten ihn bei ihrer Landesvertreterversammlung in Hildesheim mit großer Mehrheit.

Die Freien Demokraten seien hungrig auf die Zukunft, Millionen von Menschen seien es auch, sagte der 44-Jährige in seiner Rede. Diese Wähler gelte es zu gewinnen. Der Bundestagsfraktionsvize aus Delmenhorst war 14 Jahre lang Mitglied im Niedersächsischen Landtag und Favorit des Landesvorsitzenden Stefan Birkner.

Zehn-Punkte-Plan: Birkner fordert eine bessere Impfstrategie

Rund 300 Delegierte sind in Hildesheim zusammengekommen, um die zwölf Listenplätze zu vergeben. Zudem beraten sie über ein Papier zur Modernisierung in Niedersachsen. Birkner hatte dieses Zehn-Punkte-Papier eingebracht, in dem die Corona-Politik der Landesregierung kritisiert wird. Der Landeschef fordert eine bessere Impfstrategie für Niedersachsen. Niedersachsen müsse Pandemie-fest gemacht werden, so Birkner.

