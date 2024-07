Bündnis Sahra Wagenknecht will Landesverband Niedersachsen gründen Stand: 25.07.2024 08:37 Uhr Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will voraussichtlich im September seinen Landesverband in Niedersachsen gründen. Das bestätigte die Oldenburger Bundestagsabgeordnete und Co-Parteichefin Amira Mohamed Ali.

Themen der Partei in Niedersachsen sind laut eigenen Angaben der Erhalt und die Schaffung von Industriearbeitsplätzen, bezahlbares Wohnen sowie die Verbesserung der Betreuungssituation in Kitas, Schulen und der Gesundheitsversorgung. Bisher gebe es in Niedersachsen rund 60 Mitglieder und die Partei setze auf kontrolliertes Mitgliederwachstum. BSW-Landesverbände gibt es bisher in Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Berlin und im Saarland. Als Bundespartei hatte sich das Bündnis um die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht im Januar formiert. Zuerst hatte das Portal "Politico" über die geplante Gründung des Landesverbands berichtet.

