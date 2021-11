Niedersachsen: Booster-Impfungen laufen für Ü-70-Jährige an Stand: 02.11.2021 13:53 Uhr In Niedersachsen erhalten derzeit die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen die dritte Corona-Impfung. Auch Ü-70-Jährige sind aufgerufen, sich die Auffrischungsimpfung geben zu lassen.

Die ersten Menschen dieser Altersgruppe hätten Anfang Mai ihre zweite Impfung erhalten, sagte Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs, in der wöchentlichen Pressekonferenz. Weil die Ständige Impfkommission (Stiko) einen Abstand von sechs Monaten zur zweiten Corona-Impfung empfiehlt, könnten sich die Ü-70-Jährigen auch jetzt erst eine sogenannte Booster-Impfung geben lassen. "Das läuft jetzt langsam an", so Scholz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.11.2021 | 14:00 Uhr