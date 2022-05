Neustadt am Rübenberge: Identitäten beider Leichen geklärt Stand: 31.05.2022 08:42 Uhr Nachdem zwei Tote in einem Haus bei Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) gefunden wurden, steht die Identität der Opfer fest. Es handelt sich um eine 53-jährige Frau und einen 59 Jahre alten Mann.

Das Ehepaar wurden am Montag in dem abgelegenen Haus im Ortsteil Hagen entdeckt, nachdem sich ein besorgter Angehöriger bei der Polizei gemeldet hatte. Die Beamten waren daraufhin zu dem Haus gefahren und entdeckten die beiden leblosen Personen in ihrem Wohnhaus. Die Polizei geht davon, dass beide gewaltsam ums Leben gekommen sind. Auf einen erweiterten Suizid "deutet momentan nichts hin", sagte ein Sprecher am Montag. Weitere Angaben wollte die Polizei zunächst nicht machen. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die ganze Nacht hindurch Spuren im und rund um das Haus gesichert. Der mutmaßliche Tatort liegt abgelegen zwischen Bahngleisen, einem Feldweg und einem Acker. Die Gleise führen aus Eilvese kommend nach Norden zum rund 300 Meter entfernten Bahnhof in Hagen. Direkte Nachbarn gibt es kaum. Der Ortskern ist mehrere Hundert Meter entfernt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.05.2022 | 08:00 Uhr