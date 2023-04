Stand: 25.04.2023 18:15 Uhr Neustadt am Rübenberge: 57-jähriger fährt gegen Baum und stirbt

Bei Neustadt am Rübenberge ist am Dienstagmorgen ein 57-jähriger Autofahrer nach einem Unfall auf der L191 gestorben. Der Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen in Richtung Neustadt unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Daraufhin kollidierte sein Pkw mit einem Baum. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, der 57-Jährige starb kurze Zeit später in einer Klinik. Die L191 war während der Rettungsmaßnahmen für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

